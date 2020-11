Terror in Wien: „Er hat geschossen, aber nichts erreicht“

Kugel im Federpennal

Wie sich glücklicherweise herausstellte, wurde er nicht getroffen. Bei der Landung zog er sich aber schwere Prellungen zu. Vorerst muss er mit einer Krücke gehen.

Ein „Andenken“ an die Stunden des Terrors hat auch Wiesinger, der Schusslöcher in seiner Tasche fand und eine Kugel, die in seinem Federpennal steckte. „Für das Pennal habe ich bereits Anfragen aus dem Haus der Geschichte und vom Hersteller, Robert Horn, um es auszustellen“. Er werde es wohl auch hergeben, um endgültig abzuschließen.

Wie Mousavi will er ohne Angst weiterleben und bald wieder in seinem Lieblingspub sitzen. Die beiden sind sich einig, dass eine derartige Tat nichts mit Religion zu tun hat. Mousavi, der sich selbst als „nicht sonderlich religiösen“ Muslim bezeichnet, ist überzeugt, dass Gewalt im Islam nichts verloren hat. Er hofft, dass nun nicht alle in einen Topf geworfen werden. Wiesinger glaubt das nicht: „Der Attentäter hat geschossen, aber nichts erreicht.“