Feuerwehr wurde aus dem Impfplan gelöscht

Das Sozialministerium bestätigte am Dienstag, dass der Großteil der Feuerwehrleute erst in der allgemeinen Phase 3 an die Reihe kommt. Ausgenommen sind jene, die etwa in Teststraßen aushelfen, sie sind wie medizinisches Personal oder Polizisten in Phase 2 dran. Und warum dann keine Erwähnung der Feuerwehr? „Um Verwirrungen zu vermeiden“, heißt es.