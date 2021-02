Komplizierter "Beipackzettel": Der aktuelle Corona-Impfplan

Wer wurde bisher schon geimpft?

Mit der Impfung von Bewohnern und Mitarbeitern von Pflegeheimen sowie in den Spitälern ist man in Niederösterreich fertig. Die Immunisierung in Behinderteneinrichtungen, Sonderkrankenanstalten, Rehazentren, mobilen Pflegediensten und im Rettungsdienst läuft derzeit. Außerdem wurden schon „Impfärzte“ immunisiert und Mediziner im niedergelassenen Bereich, die besonders gefährdet sind – etwa Zahnärzte und Lungenfachärzte. Ab Montag werden die ersten Personen der breiten Bevölkerung geimpft, nämlich über 80-Jährige und jene mit Trisomie 21 (Downsyndrom, Anm.), die nicht institutionell versorgt werden. Niederösterreich steht damit kurz vor dem Eintritt in Phase 1b von 4 Phasen im Nationalen Impfplan.

Wer ist nach den über 80-Jährigen dran?

Das kommt auf den Impfstoff an, wann er kommt, welcher kommt und für wen er zugelassen ist. Kommt jener von Astra Zeneca – wie derzeit geplant – Anfang nächster Woche aus Wien nach NÖ wird er zunächst weiteren Personen aus dem Gesundheitsbereich, die noch nicht geimpft sind, verabreicht. Ende Februar sollen dann nach derzeitigem Stand (Spielbichler: „Der sich bereits am Abend wieder geändert haben kann“) damit auch unter 65-Jährige aus weiteren Risikogruppen geimpft werden. Es wird ein Vorgriff im Impfplan gemacht, denn Astra Zeneca ist nicht zugelassen für Personen über 65 Jahre oder Hochrisikopatienten, „außer bei akutem Mangel“.