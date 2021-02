Run auf 10.000 Impfdosen: Termine in Minuten vergeben

Bereits vor einigen Wochen war es möglich, sich für eine Impfung in Niederösterreich vorzuregistrieren. Am gestrigen Mittwoch konnten mobile über 80-jährige Niederösterreicher dann auch einen Termin auswählen. Jede Woche gibt es ein Kontingent von 10.000 Impfdosen. Dass das bei etwa 60.000 Personen, die zu dieser Gruppe in NÖ gehören, nicht für alle klappte, war klar. Der Unmut ist jetzt dennoch groß. Beim Notruf Niederösterreich verweist man auf die geringe Impfkapazität.

Es waren wohl Tausende Niederösterreicher, die am Mittwoch um 10 Uhr vor ihrem Computer saßen, um für sich oder Verwandte, die über 80 Jahre alt sind, einen Impftermin auszumachen. „Doch es kam immer wieder die Meldung ,too many requests’ (zu viele Anfragen, Anm.)“, beschreibt ein Leser die Situation. „Meine Tochter hat die Ordinationen immer wieder angeklickt, aber es stand sofort ,kein Impfstoff mehr’. Nach 15 Minuten war alles vergeben.“

Tatsächlich waren laut Notruf Niederösterreich nach etwa einer halben Stunde nur noch vereinzelte Plätze verfügbar. „Im Schnitt wurden 800 Zugriffe pro Sekunde gezählt und 1.000 Terminpaare (für erste und zweite Teilimpfung, Anm.) pro Minute gebucht“, sagt Stefan Spielbichler, der Sprecher von Notruf Niederösterreich.