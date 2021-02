Corona-Impfung: Wie es Serbien schafft, schneller als die EU zu impfen

Serbien ist nicht in der Europäischen Union und kommt bei den Corona-Impfungen deutlich schneller voran als die EU-Länder. Das Nicht-EU-Land Großbritannien ist das einzige Land in Europa, in dem der Anteil der Geimpften derzeit höher liegt als in Serbien. (Allerdings nur, was die erste der beiden Teilimpfungen betrifft.)

Zum Rezept der Regierung in Belgrad gehört, dass sie sich auch aus China und Russland mit Corona-Impfdosen beliefern lässt.

Alte und Junge

In der großen Messehalle in Belgrad haben dutzende Krankenschwestern in Schutzanzügen schon zahlreiche Corona-Impfspritzen alten ebenso wie jungen Menschen injiziert. Seit dem 24. Dezember wurden landesweit bereits mehr als 544.000 Impfdosen verabreicht. Bis Sonntag wurde ein Anteil von 8,0 Impfdosen pro 100 Einwohner erreicht. In Österreich betrug diese Quote hingegen nur 3,14 Prozent, wie die wissenschaftliche Website "Our World in Data" auflistet.