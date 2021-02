Russlands Sputnik-Impfstoff wird zum weltweiten Exportschlager

Merkel plädiert für Sputnik

Inzwischen werden auch in der EU maßgebliche Stimmen immer lauter, die angesichts der Impfstoff-Knappheit über einen Ankauf von Sputnik zumindest nachdenken. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich grundsätzlich offen für die Anwendung auch in Deutschland gezeigt. Jeder Impfstoff sei in der EU willkommen, aber zugelassen werde er nur, wenn er der zuständigen EU-Behörde EMA die notwendigen Daten vorlege, sagte Merkel am Dienstag in der ARD-Sendung „Farbe bekennen“.

Kurz: "Keine Tabus"

Auch Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz meinte auf die Frage nach einem Einsatz in der EU, dass es "keine geopolitischen Tabus" geben dürfe.

Russland strebt eine Registrierung des Impfstoffs in der EU an. Merkel sagte, jeder, der sich mit den Daten um eine Zulassung bemühe, sei „herzlich willkommen“. Merkel: „Ich habe mit dem russischen Präsidenten genau darüber gesprochen.“ Auch EU-Kommissionschefin von der Leyen hat sich bereits offen gegenüber Sputnik in der EU gezeigt. Auch wird eine Lizenzproduktion in der EU überlegt, ganz ähnliche Pläne hat China.

Für Russlands Präsident Putin jedenfalls ein Prestigeerfolg in politisch schwierigen Zeiten. Die Zeiten, wo an Mitteilungen zu Sputnik meist nur als russische Propaganda abtat, sind jedenfalls fürs erste vorbei.