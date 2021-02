Von der Leyen zum Impfen: "Wir waren zu optimistisch"

26 Millionen Impfdosen gegen das Corona-Virus wurden bisher in der EU ausgeliefert, 17 Millionen EU-Bürger sind bereits geimpft. Und noch mehr Zahlen präsentierte am Mittwoch Vormittag die Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, den Abgeordneten des EU-Parlaments in Brüssel.

Zahlen, die belegen sollen, "dass die Impfkampagne in der EU in Gang gekommen ist": So seien etwa in Polen bereits 94 Prozent des medizinischen Personals geimpft oder in Dänemark in den Altenheimen bereits 93 Prozent der Insassen. In Italien wiederum hätten vier Prozent der Bevölkerung bereits eine Impfung erhalten.

Dennoch musste die Kommissionschefin vor den kritischen EU-Abgeordneten eingestehen: "Wir waren spät bei den Zulassungen der Impfstoffe. Wir waren zu optimistisch bei der Massenproduktion. Und wir waren zu sicher, dass wirklch geliefert wird."