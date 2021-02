Ein Jahr Corona: Das mediale Virus

Kurz nachdem dann die Regierung in Peking mit der Abriegelung von Wuhan selbst für chinesische Verhältnisse heftig reagiert hatte, entschied sich der KURIER am Sonntag zum ersten Mal, auf Anregung des Kulturchefs und China-Experten Georg Leyrer, für ein Coronacover. „Das politische Virus“, lautete die Schlagzeile, und im Blattinneren stellte Außenpolitik-Chef Andreas Schwarz die Frage, welche Auswirkungen Corona auf die internationale Politik haben könnte. Gesundheitsminister Rudolf Anschober sagte in dieser Ausgabe in einem Interview mit Ida Metzger: „Influenza ist das größere Risiko.“

Dann war gleich wieder Virenpause, am Opernball wurde getanzt, alles gut also. Bis am 20. Februar Mattia Maestri (38) als erster Italiener positiv auf Corona getestet wurde (heute weiß man, dass sich das Virus schon längst in Europa ausgebreitet hatte, auch in bzw. über Ischgl). Codogno, ein Ort südlich von Mailand, wurde gesperrt, und in der KURIER-Redaktion herrschte diesbezüglich erstmals Hektik. Uns wurde klar: Nicht mehr lange, bis das Virus (die meisten verwendeten damals noch den männlichen Artikel) in Österreich aufschlagen würde. Am 25. Februar war es so weit.

Bei zwei Personen in Innsbruck wurde Corona nachgewiesen. Und die „ZiB“ berichtete live vor dem Grand Hotel Europa, dass dieses abgesperrt sei – während man allerdings im Hintergrund Menschen sah, die ein- und ausgingen.

Seither ist das Thema omnipräsent in den Medien, somit auch in der Öffentlichkeit. Und nur was in Medien vorkommt, existiert. Der Rest ist rasch vergessen, wie etwa die Asiatische Grippe (1957/’58, 1–2 Millionen Tote) oder die Hongkong-Grippe (1968–’70, 1 Million Tote; bei Corona wurden bisher etwa 2,5 Millionen Tote bestätigt).

Wie aber verantwortungsvoll umgehen mit einer Pandemie, die in diesem Ausmaß weder die Politiker-, noch die Journalisten-Generation von heute auch nur im Ansatz erlebt hat? Es herrschte Ratlosigkeit. Und nirgendwo eine klare Linie.

In der Anfangsphase versuchten wir es noch mit einer gewissen Leichtigkeit zu nehmen und gestalteten ein Sonntags-Cover, das stilisierte Viren zeigte. Die waren bunt und lieblich. Aber wie sollte man das titeln? Wir wollten es augenzwinkernd „Die Monster AG“ nennen. Richtigerweise gab es Einwände, man würde die Krankheit damit verniedlichen. Schließlich wurden „Kleine Monster“ daraus – und wir von Experten sehr gelobt für die umfassende Aufklärung.