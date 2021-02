Aus Tirol geht es weiter nur mit negativem Coronatest raus

Zum Friseur kann man sich seit 8. Februar in ganz Österreich reintesten. Aus Tirol muss man sich seit Freitag vergangener Woche raustesten. So soll eine Ausbreitung der im Bundesland besonders stark verbreiteten südafrikanischen Virusmutation eingedämmt werden.

Die Ausreisebeschränkung war zunächst auf zehn Tage beschränkt, würde also in der Nacht auf Montag auslaufen. Das Land Tirol wurde am Freitag jedoch vom Gesundheitsministerium davon informiert, „dass die Virusvariantenverordnung für weitere zehn Tage verlängert wird.“

Für die Ausreise aus Tirol (mit Ausnahme von Osttirol) – sei es in Nachbarbundesländer oder -staaten – braucht es also bis zumindest 3. März weiter einen negativem Coronatest.

Deutsche Härte

Lockerungen von deutscher Seite, wo Tirol vergangene Woche als Mutationsgebiet eingestuft wurde, sind ohnehin nicht zu erwarten. Bis auf wenige Ausnahmen ist die Einreise nach Bayern aus Tirol untersagt. Dort wurden zuletzt täglich zwischen neun und 15 neue Verdachtsfälle auf die Südafrika-Variante entdeckt.