Long Covid: „Wir hoffen, dass sie nicht ihr restliches Leben leiden“

Erste Studienergebnisse am AKH Wien

Univ.-Prof. Daniela Gompelmann, leitende Oberärztin in der Abteilung für Pulmologie des AKH, berichtet von ersten Ergebnissen der laufenden Post-Covid-Studie: „Nach drei Monaten hatte ein Drittel noch immer Veränderungen in den Lungenbildern, jeder Sechste leidet unter Einschränkungen der Lungenfunktion. Bei den Patienten, die stationär ins Spital mussten, sind die Zahlen etwa doppelt so hoch.“

Wer hierbei an alte Patienten mit Vorerkrankungen denkt, der irrt: „Auch junge Patienten, die keine Risikofaktoren wie Übergewicht oder Diabetes haben, leiden oft noch Monate später. In einer Studie mit Patienten, die im Schnitt 40 Jahre alt waren, hatten 70 Prozent vier Monate nach der Infektion noch Probleme.“