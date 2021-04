„Es wird nicht mehr so werden, wie es war“

Bereits in diesem einen Jahr habe sich in allen Lebensbereichen so viel verändert, dass er von einem Paradigmenwechsel, der in die Geschichtsbücher eingehen wird, spricht. „So wie es jetzt ausschaut, ist es eine echte Zäsur. Und nicht nur eine kleine Delle.“ Gebiete, auf die sich die Krise besonders auswirken wird? Langes Schweigen. „Es fällt mir schwer, ein Gebiet auszuklammern.“

Wie also damit umgehen? Philosoph Robert Pfaller beschreibt im Buch in einem Zwiegespräch das Virus als unseren Partner und Kollegen, den wir akzeptieren müssen. Rauchensteiner abschließend: „Das ist eine Aussage, die sich in vielen anderen Beiträgen bestätigt. Wir müssen akzeptieren, dass wir dieses Virus wahrscheinlich nie wieder loswerden.“