Sind wir wirklich schon bereit für Festivals?

Vergleich mit Sportveranstaltungen

Veranstaltungen in der Größenordnung von 50.000 Menschen wie sie beim Frequency Festival geplant sind, waren bisher vor allem Sportevents. Dazu kann etwa das Finale der Europameisterschaft im Londoner Wembley Stadion mit mehr als 67.000 Teilnehmern gezählt werden. Noch ist nicht klar, wie viele Personen sich im Stadion ansteckten, da noch zu wenig Zeit seither vergangen ist. Eine erste Bilanz zeigt allerdings, dass rund 2500 Fälle in sieben Ländern in Zusammenhang mit der Europameisterschaft stehen. Der größte Cluster entstand mit 1991 Fällen in Schottland.

Ein Beispiel für ein Großevent aus Österreich ist der Formel-1-Grand-Prix von Spielberg, der am ersten Juli-Wochenende stattfand. 132.000 Menschen waren live vor Ort – sie konnten das Gelände nur mit 3-G-Nachweis und nach Temperaturmessung betreten. Die Polizei richtete ein eigenes Covid-Kompetenzteam ein, das für die Einhaltung der Regeln sorgte. Alle Teilnehmer hatten zudem einen zugewiesenen Sitz- oder Stehplatz. Hier liegt einer der großen Unterschiede zu Musik-Festivals, bei denen dicht an dicht getanzt und gesungen wird. Hinzu kommt, dass zwischen den Sitzplätzen oft einzelne Plätze freibleiben und die Austragungsstätten nicht vollständig ausverkauft sind. Beim EM-Finale hätte das Stadion etwa nicht nur 67.000, sondern 90.000 Personen Platz geboten.

Risiko auf Campingplätzen?

Gemeinsam ist den Veranstaltungen allerdings, dass es auch außerhalb der eigentlichen Events zu Ansteckungen kommen kann, z.B. auf Campingplatzen oder wie - beim Frequency Festival häufig - beim Massenbaden in der Traisen. Die Campingplätze bieten daher oft reduzierte Kapazitäten, in Spielberg war etwa nur eine Auslastung von 80 Prozent festgelegt. Ob es beim Formel-1-Grand-Prix zu Ansteckungen kam, ist bisher nicht bekannt. Die Inkubationszeit müsste nun allerdings erreicht sein.

Beim Frequency Festival soll die 3-G-Regel laut vorgelegtem Sicherheitskonzept am Bändchen sichtbar sein. Wer einen PCR-Test als Nachweis vorweist, hat demnach nur 72 Stunden Zeit am Festival, danach muss neuerlich getestet werden. Das Frequency dauert vier Tage. Außerdem sollen alle Besucher unabhängig von der 3-G-Regel PCR-getestet werden, um Infizierte herauszufiltern. Noch wartet das Sicherheitskonzept auf die Freigabe durch die Behörden.