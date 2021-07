Jede vierte Neuinfektion im Zusammenhang mit Reiserückkehrern

Die meisten Corona-Fälle - knapp über die Hälfte - treten noch immer in Haushalten auf, doch ist ihr Anteil zuletzt kontinuierlich von 66,4 Prozent in der Kalenderwoche 21 (24. bis 30. Mai) auf zuletzt 52,2 Prozent (Kalenderwoche 26 - 28. Juni bis 4. Juli) zurückgegangen. 8,9 Prozent der in der Kalenderwoche 26 aufgetretenen und geklärten Fälle entfielen auf den Freizeitbereich, 7,6 Prozent auf den Bildungsbereich. 3,8 Prozent traten im Handel auf, 2,5 Prozent in der Arbeit.

Auffallend: Von Ende Mai bis Anfang Juli konnte laut AGES den Bereichen Kunst und Kultur keine einzige Infektion mit SARS-CoV-2 zugeordnet werden. Auch in der Hotellerie und Gastronomie gab es kaum Corona-Fälle, dasselbe gilt für den Sport.