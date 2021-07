Inzidenz, adieu? Warum wir künftig auf andere Corona-Werte schauen

„Die Inzidenz verliert nicht an Aussagekraft“, sagt der Gesundheitsökonom und Mediziner Thomas Czypionka vom Institut für Höhere Studien (IHS). „Aber der Schwellenwert, ab dem man reagieren muss, ändert sich. Ein und derselbe Wert ist heute weniger gefährlich als vor einem Jahr.“ Deshalb sei es wichtig, von schon stärker betroffenen Ländern wie England zu lernen, „welchen neuen Zusammenhang es zwischen der Inzidenz, der Spitalsaufnahmen und Intensivstationen-Belegungen es gibt.“

So werden laut Bachner derzeit in Österreich 1,3 Prozent der positiv Getesteten auf Intensivstationen aufgenommen, in England lag dieser Wert zuletzt deutlich unter 1, jedoch mit steigender Tendenz. „Der Blick auf die Entwicklung in den Spitälern wird noch wichtiger werden. Wobei eine Inzidenz von 25 unabhängig von anderen Indikatoren weiterhin ein Zeichen dafür bleibt, dass sich das Infektionsgeschehen beschleunigt und Infektionsketten bilden, auf die man mit sanften Präventionsmaßnahmen reagieren sollte.“

Ähnlich Czypionka: „Die Inzidenz bleibt ein wichtiger Frühindikator. Wenn man in einer exponentiellen Entwicklung erst reagiert, wenn die Spitalszahlen ansteigen, kann es schon zu spät sein.“ Bei der AGES und im Umweltministerium wird betont, dass man die Inzidenz schon bisher nie als einzigen Indikator gesehen habe: „Wir bedienen uns verschiedener Indikatoren, darunter das Übertragungsrisiko, die Rückverfolgbarkeit der Übertragungsketten, die Testaktivität und die Ressourcenauslastung der Spitäler.“