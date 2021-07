Maßnahmen: Was passiert, wenn Corona wieder aufflammt?

Es kommt wie erwartet: Ein Anstieg der Infektionszahlen wie jüngst in Südeuropa oder den Niederlanden „wird auch bei uns stattfinden“, sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz in New York. Aber die Impfung sei jetzt ein Gamechanger. Aber können wir uns ausschließlich auf die Impfungen verlassen? Was Experten sagen.

Ist eine neuerliche Überlastung der Intensivstationen möglich?

„Es ist bei Weitem nicht mehr so wahrscheinlich, dass das Gesundheitssystem an seine Grenzen kommt“, sagt Komplexitätsforscher Stefan Thurner (Complexity Science Hub und MedUni Wien). „Aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht null.“ Ähnlich Epidemiologe Gerald Gartlehner, Donau-Uni Krems: „Wir sehen aus anderen Ländern, dass die Infektionszahlen wegen der Delta-Variante wieder dramatisch ansteigen. Wir müssen extrem aufpassen, dass wir nicht in eine Lage wie etwa in den Niederlanden kommen, wo sich die Infektionszahlen innerhalb einer Woche versiebenfacht haben.“ Die Reproduktionszahl liegt bereits wieder über eins.

Aber Spitalsaufnahmen steigen z. B. in England weniger stark?

„Die Hospitalisierungen steigen immer erst zeitverzögert“, betont Thurner: „Mittlerweile steigen sie aber auch in England stärker an. “ Mit einer gewissen Sorge beobachtet der Wiener Statistiker Erich Neuwirth die Situation. „Bei der Inzidenz sind wir in einer ähnlichen Situation wie im Vorjahr zur selben Zeit, wenn auch auf einem etwas höheren Niveau.“ Ungefähr gleich wie im Vorjahr ist mit rund 60 die Zahl der Covid-Patienten auf den Normalstationen. „Was mich aber extrem überrascht hat: Die Zahl der Intensivpatienten ist heute sogar höher“, sagt der Experte. Nämlich rund 40, während es Mitte Juli 2020 rund 15 waren. „Das zeigt: Es stimmt einfach nicht, dass die Pandemie schon vorbei ist.“