Israel: Ungeimpfte Schwangere stirbt an Covid-19

Die Nachricht verleiht der Debatte rund um Corona-Impfungen bei Schwangeren Schub: Wie die Zeitung Times of Israel berichtet, verstarb in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine schwangere Frau in Jerusalem an den Folgen einer SARS-CoV-2-Infektion. In Interviews mit Medien schilderten Angehörige der 32-Jährigen, dass die Vierfachmutter eine Corona-Impfung abgelehnt habe. Aus Sorge über mögliche Nebenwirkungen.

Ben Shitrit, so der Name der Verstorbenen, habe vor ihrem Tod tagelang an schweren Corona-Symptomen gelitten, eine Einlieferung ins Krankenhaus aber verweigert. Sie sei nicht vorerkrankt und vor der Ansteckung in einem guten gesundheitlichen Zustand gewesen. Die Ärztinnen und Ärzte konnten trotz Notkaiserschnitt auch den 30 Wochen alten Fötus nicht retten. Der Fall hat die Debatte um Impfungen für Schwangere wieder neu entfacht.

"Es geht um Leben und Tod"

Mutter und Schwester der Verstorbenen richteten einen Impf-Appell an die Öffentlichkeit: "Geht und lasst euch impfen, wartet nicht damit", sagte Mutter Ronit Sianni zum israelischen TV-Sender Channel 13. "Es ist kein Spiel. Es geht um Leben und Tod."

Die Nachricht über den Tod der jungen Frau stößt auf große Resonanz bei der israelischen Ärzteschaft: Man warnt nun noch eingehender davor, dass die breit grassierende Delta-Variante ein Risiko für Schwangere berge. Laut Times of Israel befinden sich derzeit 50 werdende oder frischgewordene Mütter mit Covid-19 in den Krankenhäusern des Landes, 19 von ihnen in ernstem Zustand.

Schwere Verlaufsformen

Aufgrund der physiologischen und immunologischen Umstellungen während der Schwangerschaft ist eine erhöhte Empfänglichkeit für Infektionen nicht ausgeschlossen. Nach derzeitigem Kenntnisstand weisen mehr als 80 Prozent der schwangeren Frauen mit Covid-19 leichte oder mittelschwere Symptome auf. Allerdings: Die Wahrscheinlichkeit für die Aufnahme auf eine Intensivstation und die Notwendigkeit einer Beatmung ist nach derzeitigen Erkenntnisstand bei Schwangeren mit Covid-19 im Vergleich zu erkrankten Nicht-Schwangeren deutlich erhöht.

Viele Expertinnen und Experten waren sich daher schon bisher einig, dass die Risiken einer Infektion die Risiken einer Impfung überwiegen. In einer neuen weltweiten Studie mit 2.100 schwangeren Frauen war das Sterberisiko bei Frauen, die sich während einer Schwangerschaft mit dem Coronavirus infiziert hatten, 20 Mal höher als bei Frauen, die sich nicht mit dem Virus ansteckten. Die Studie wurde erst vor wenigen Tagen im renommierten Fachblatt The Lancet veröffentlicht.

In Israel werden Impfungen für Schwangere seit Juni empfohlen. Auch das Nationale Impfgremium (NIG) in Österreich befürwortet Impfungen für Schwangere: Nach sorgfältiger Nutzen-Risiko-Abwägung mit der behandelnden Ärztin oder dem behandelnden Arzt wird die Corona-Schutzimpfung bei Schwangeren empfohlen. Die derzeitige Datenlage zeige keine schädlichen Auswirkungen der Vakzine auf Mutter und Kind. Auch Frauen mit Kinderwunsch wird die Corona-Schutzimpfung in der Regel empfohlen. Es gebe derzeit keine Hinweise darauf, dass der Impfstoff schädliche Auswirkungen auf die Schwangerschaft, den Embryo, seine Entwicklung oder die Geburt hat.

Impfskepsis des Bruders

Die werdende Mutter, die in der Universitätsklinik Hadassah Medical Center in Jerusalem verstarb, dürfte durch ihren Bruder und dessen Impfskepsis beeinflusst worden sein, mutmaßen israelische Medien. Dieser habe sich öffentlich als Gegner der Corona-Impfungen positioniert und eine Facebook-Gruppe zur Verbreitung impfkritischer Botschaften gegründet. Inzwischen soll er die Gruppe aufgelassen haben, heißt es. Im Interview mit der öffentlich-rechtlichen Israeli Public Broadcasting Corporation zeigte sich der Mann, der anonym bleiben wollte, teilweise geläutert: "Wenn es in der eigenen Familie ankommt, versteht man die Notwendigkeit, anders zu denken", sagte er.