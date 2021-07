Das erste Mal Sex: Genetisch vorprogrammiert?

Ein internationales Wissenschaftsteam aus Oxford und Cambridge hat nun untersucht, inwieweit die Gene beeinflussen, wann ein Mensch sexuell aktiv wird. In ihrer Studie, die im renommierten Fachblatt Nature erschienen ist, liest man Erstaunliches: Hunderte DNA-Abschnitte im Genom seien für den intimen Meilenstein von Mädchen und Burschen mitverantwortlich. Auch das Alter, in dem Männer und Frauen zum ersten Mal Eltern werden, soll von diesen genetischen Markern abhängen.

Intime Erbgut-Analysen

Insgesamt wurden 371 spezifische Sequenzen der menschlichen DNA identifiziert, die mit dem Zeitpunkt des ersten Geschlechtsverkehrs in Zusammenhang stehen. Für ihre Analysen wurde ein riesiger Gen-Datenpool genutzt. In Summe glichen die Forscher das in Biobanken gelagerte Erbgut von knapp 390.000 Menschen mit deren Lebens- und Liebesgeschichten ab. "So haben wir Hunderte genetische Marker entdeckt, die diesen grundlegendsten Teil unseres Lebens prägen", kommentiert Melinda Mills, Studienleiterin, Demografin und Soziologin, die Erkenntnisse.

Der Gen-Einfluss auf das jugendliche Sexualverhalten könnte indirekt verlaufen: Jene Gene, die mit dem Fortpflanzungsverhalten in Zusammenhang gebracht werden konnten, steuern nämlich auch andere biologische Prozesse im Körper (Freisetzung von Sexualhormonen, Eintritt ins Pubertätsalter) und das Temperament eines Menschen (risikofreudigeres Verhalten, Suchttendenz) mit.

Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der genetisch bedingten Beischlaf-Premiere ist nicht neu: Schon 2016 kam Mills zu dem Schluss, dass Unterschiede in der DNA zu einem Viertel erklären könnten, warum manche früher und andere später ihre Jungfräulichkeit verlieren. Der Verhaltensgenetiker Martin Fieder von der Universität Wien schätzt den genetisch determinierten Anteil am frühen Sexualverhalten sogar noch höher ein: "Man kann davon ausgehen, dass bis zu 40 Prozent auf genetische Marker zurückgehen."