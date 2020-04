Sexpositiv: Die neue Ära des Begehrens

Bewusstseinserweiternd

Sich selbstbestimmt über sexuelle Wünsche auszutauschen kann auch langjährige Partnerschaften bereichern, weiß die Sexualtherapeutin und Paarberaterin Gabriele Aigner. Die Bereitschaft, sich – womöglich lange stummgeschalteten – Fantasien zu widmen und sich auf Neues einzulassen: "Auch das ist Sexpositivität", sagt sie. "Paare, die zu mir kommen, lade ich ein, nachzuspüren, wie sie sich in ihrem Körper fühlen, was sie im Bett mögen und was nicht, was sie erregt, welche Fantasien sie sich ausmalen und was sie vielleicht noch nie gewagt haben auszusprechen."

Ob Sex in unserer Gesellschaft freier geworden ist? "Ja, und nein. Natürlich herrscht größere Offenheit als in früheren Generationen. Allein, weil durch die Pille sexuelles Erleben von Fortpflanzung entkoppelt wurde. Ich erlebe aber auch, dass Menschen mit dem Thema Sexualität überfordert sind. Wenn Jugendliche Massenorgien in Pornos sehen, bevor sie zum ersten Mal geküsst haben, kann das zu großer Verunsicherung führen."

In vielen Beziehungen weicht die Leidenschaft irgendwann der Langeweile. Das erzeugt Druck und Schuldgefühle. Wie geht man sexpositiv damit um? "Raus aus der Komfortzone, darüber reden, sich zum Sex verabreden und zusammen etwas Schönes planen. Wie ein Garten brauchen auch Partnerschaft und Sexualität Pflege – und neue Impulse. Dann bleibt es aufregend."