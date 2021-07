Schmuddelfrei: Wie Bloggerinnen das Thema Sex aus der Tabuzone holen

Mehr Selbstbewusstsein

Eine von ihnen ist Anna Zimt: Die ehemalige Sozialarbeiterin spricht in ihrem Podcast „Schnapsidee“ radikal ehrlich über Sex und ihre offene Beziehung (sie ist seit sieben Jahren verheiratet). Vor Kurzem ist ihr zweites Buch erschienen, mit dem sie Frauen zu einem selbstbestimmteren Sexleben ermutigen will.

„Frauen haben genauso viel Lust auf Sex wie Männer. Sie sind nur oft zu schüchtern, es zu zeigen, weil sie eben so sozialisiert wurden“, ist die 34-jährige Deutsche überzeugt. Über die sozialen Medien steht sie in regem Austausch mit ihren Zuhörern, meist Frauen zwischen 25 und 40, mit oder ohne Beziehung. Was schlüpfrig und nach Voyeurismus klingt, hat einen feministischen Hintergrund: „Der Großteil meiner Hörerinnen will sich nicht an den Inhalten aufgeilen. Es geht ihnen um das Gefühl, mit ihren Wünschen und Ängsten nicht alleine zu sein. Das ist ein bisschen so, als würde man einem intimen Mädelsabend beiwohnen.“

Immer wieder stellt sie fest, dass sich Frauen nicht trauen, ihre Bedürfnisse zu äußern. „Wenn wir selbstbewusster sind, können wir eher vermeiden, dass im Bett etwas passiert, das uns nicht so gefällt. Chancengleichheit beginnt im Kleinen. Ich würde mir wünschen, dass jeder seine Sexualität frei von Leistungsdruck leben kann.“