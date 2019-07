Warum Frauen heute öfter von Sex träumen

Offener Umgang

Die Wissenschafter rund um den Schlafforscher und Studienleiter Michael Schredl von der Universität Freiburg gehen davon aus, dass der Anstieg der erotischen Träume bei jungen Frauen auf die fortschreitende Gleichberechtigung zurückzuführen ist. Frauen würden heute viel selbstverständlicher und weniger zurückhaltend und schamhaft über erotische Trauminhalten berichten.

Dass jüngere Menschen öfter von Sex träumen als ältere, führen die Forscher darauf zurück, dass Sex für ältere Menschen tendenziell an Bedeutung verliert.

Mark Blagrove, Professor für Psychologie an der britischen Swansea University, warnt im Interview mit dem Guardian unterdessen vor retrospektiven Studien, in denen Probanden von Traumerinnerungen berichten, anstatt regelmäßig Tagebuch darüber zu führen.

In einer Studie der Universität von Montreal aus dem Jahr 2007 mit über 3.500 Traumberichten lag die Häufigkeit erotischer Träume bei Männern und Frauen bei acht Prozent. Frauen hatten eher erotische Träume von gegenwärtigen oder früheren Partnern; Männer träumten eher von mehreren Sexualpartnern.

Kein Abklatsch des Alltags

Dass der neuen Studie zufolge mehr Menschen lustvoll träumen, überrascht Blagrove nicht. "Menschen neigen dazu, von Dingen zu träumen, die für sie emotional sind. Aus diesem Grund könnte man erwarten, dass es mehr erotische Inhalte gibt, als im Leben tatsächlich stattfinden."

Wer im Alltag angespannt oder mit Problemen konfrontiert ist, könnte Blagrove zufolge häufiger von Sex träumen. Ein befriedigendes Sexualleben befördert Sexträume hingehen eher nicht, "weil es dort nichts gibt, das Anlass zur Sorge oder Spannung gibt".

Grundsätzlich seien ohnehin nur 15 Prozent des Geträumten mit dem Erlebten im Alltag in Verbindung zu bringen. In einer Studie der University of Maryland aus dem Jahr 2014 wurde untersucht, wie sich Träume – insbesondere solche über Untreue – auf das Verhalten der Teilnehmer gegenüber ihren Partnern am nächsten Tag auswirken.

Was Blagrove interessant fand, war der Blick auf die Aktivitäten der Teilnehmer am Vortag. "Man konnte nichts finden, was den erotischen Inhalt vorhersagte. Das bedeutet, dass erotische Inhalte keine einfache Eins-zu-Eins-Beziehung zu Ereignissen des Vortags haben."