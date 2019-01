Nur geträumt: Wie man den Nachtfilm bewusst steuern kann

Albträume überwinden

Die Bilanzbuchhalterin Susanne Meyer, 55, kann das Kommando im Traum ebenfalls übernehmen: „Erst zufällig, dann habe ich unter Anleitung einer Therapeutin gelernt, sie bewusst herbeizuführen.“ Meyer litt unter Albträumen: „Träume, bei denen ich in Gefahr war, aber auch Gewaltträume. Sie haben mich erschreckt und mir Angst gemacht – vor dem Einschlafen, vor mir selber.“

Auslöser dafür war eine schwere Depression und die damit verbundene Einnahme von Psychopharmaka. Das luzide Träumen half ihr, die Ängste zu reduzieren. „Es war für mich sehr wichtig, weil ich in den Träumen die Herrschaft übernehmen konnte. Das nimmt einem die Angst, auch beim Einschlafen, weil ich wusste, ich kann mir selbst helfen.“

Meyer erlebt vielfältige Klarträume: In der einfachen Variante bekommt sie einfach mit, dass sie träumt. „Man merkt an Details, dass es sich um einen Traum handeln muss – die Vorhänge haben die falsche Farbe, Person A spricht mit der Stimme von Person B etc.“ Als Geübte kann sie die Handlung beeinflussen. „Man ist die Verfolgte, aber man dreht sich um und tritt den Verfolger in den Unterleib.“ Und das ist aus ihrer Sicht die Königsklasse des Klartraums: „Wenn man sich vor dem Einschlafen vornimmt, was man träumen möchte – und es gelingt.“ Auf diese Weise kann sie viele Erlebnisse verarbeiten, etwa den Tod ihrer pflegebedürftigen Eltern. „Ich sehe darin große Chancen, Probleme zu lösen, an denen man sonst erfolglos kiefelt.“

Auch die 47-jährige Bankangestellte Karin Tesar hält Klarträume für ein wertvolles Werkzeug. Sie hat eine Ausbildung zur Mentaltrainerin gemacht und stieß irgendwann zufällig auf das Thema. Daraufhin besorgte sie sich Einsteiger-Lektüre: „Oneironaut. Das Klartraum-Praxishandbuch“ von Simon Rausch. „Ich habe die darin beschriebenen Reality-Check-Übungen gemacht und konnte tatsächlich einen Klartraum erleben.“ Was ihr noch nicht gelungen ist: den Fortgang des Traums selbst zu steuern. Das stört Tesar aber nicht, weil sie davon überzeugt ist, dass ihr Unterbewusstsein das freie Träumen braucht, um Informationen besser zu verarbeiten. „Ich bin mir nicht sicher, ob das für mich mit Klarträumen möglich wäre. Wahrscheinlich würde ich auf Dauer versuchen, mich im Traum vor schwierigen Situationen zu drücken. Es kommt darauf an, warum und wie man etwas für sich verwendet. Wenn man sich vor seinen Problemen in eine Scheinwelt flüchten möchte, indem man Klarträume bewusst herbeiführt, dann ist das nicht hilfreich.“

Sabina Witt-Pambalk, 54, Inhaberin einer Hauspersonalagentur, kann sogar fortgesetzt luzid träumen: „Reale und irreale Szenen, aber auch Wunschträume beim Weiterträumen. Das geht manchmal über Tage und kann eine Belastung sein.“ Aus ihrer Sicht führt diese Traumform manchmal zu überraschenden Antworten – etwa, wenn man „mit verstorbenen geliebten Personen Unterhaltungen führen kann. Oder man Szenen durchspielt, um deren Ausgang zu erfahren.“ Geht es doch beim luziden Träumen auch darum, schwierige Erlebnisse bewusst zu verarbeiten und Handlungsalternativen zu entwickeln.

Manche Menschen nützen luzide Träume, um motorische Fähigkeiten zu üben – und im Wachzustand fortzusetzen. Sportler könnten auf diese Weise „im Schlaf“ trainieren, Beweise für eine Wirkung gibt es jedoch nicht. Manche Klarträumer erfüllen sich im Traum Wünsche, die im echten Leben nicht realisierbar sind, zum Beispiel sexuelle Abenteuer oder eine Reise zum Mond.

Nancy Lee Seymann ist jedenfalls überzeugt, dass Träume sehr machtvoll sind und ungeahnte Möglichkeiten offenbaren. Als Klarträumerin stellt sie sich vor dem Schlafengehen manchmal eine Frage oder bittet um Rat. „Oft bekomme ich dann Botschaften und Wegweiser oder sehe konkrete Farben für meine Kunst.“