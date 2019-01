Trump bis Ronaldo: So schlafen die Reichen und Berühmten

Cristiano Ronaldo

Schlafen wie ein Baby in der Kältekammer Echte Kicker schlafen 90 Minuten – fünf Mal am Tag, in Embryostellung und in einem frisch überzogenen Bett. Eineinhalb Stunden zuvor herrscht striktes Bildschirmverbot. Den eigenwilligen Schlafrhythmus Ronaldos verriet Schlaf-Coach Nick Littlehales, der dem Fußballstar Nachhilfe in Sachen Regeneration gab. Angeblich ließ sich der zu diesem Zwecke in seinem Haus sogar eine Kältekammer einbauen.