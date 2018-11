FemalePleasure: Warum die weibliche Sexualität als obszön gilt

Männer, die einen riesigen Holzpenis durch die Straßen tragen; Kinder, die an Lollis in Phallus-Form lutschen: Zum "Fest des stählernen Penis" wird in Japan das männliche Geschlechtsteil einmal im Jahr zelebriert. Die Vulva hingegen gilt als Obszönität: Die japanische Künstlerin Rokudenashiko wurde etwa verhaftet und angeklagt, weil sie nach Abbild ihrer Vagina ein Kajak hergestellt hatte. Mit diesem war sie über den Fluss Sumida in Tokio gepaddelt.

Sie ist eine von fünf Frauen, die Barbara Miller in ihrem Film "#FemalePleasure" porträtiert, der am Freitag im Kino startet. Im Interview mit dem KURIER spricht die Schweizer Regisseurin über die Unterdrückung der weiblichen Lust in den Weltreligionen und die ermutigende Botschaft der Dokumentation.