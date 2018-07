Studie: Warum Frauen den Orgasmus nicht vortäuschen sollten

Problematisch ist das Moyle zufolge vor allem deshalb, weil dadurch eine offene und ehrliche Kommunikation und das Sexleben der Paare gehemmt wird. "Wenn man anfängt Orgasmen vorzutäuschen, bekommt man vielleicht das Gefühl, dass man damit weitermachen muss und das baut wiederum eine Mauer in der Kommunikation darüber, was sich gut und was sich nicht so gut anfühlt, auf", schildert sie. Bei Frauen können sich dadurch Hemmungen, dem Partner über die ausbleibenden Höhepunkte aufzuklären, aufbauen. "Und der Mann denkt, dass sie eine gute Zeit hat und er nichts anderes machen muss." Eine Pattsituation entsteht.

Schweigen über weibliche Lust

In der aktuellen Studie konnte auch herausgefunden werden, dass 17 Prozent der Ehemänner die Erregung, die Frauen beim Sex mit ihnen erleben, unterschätzen. Für Moyle ebenfalls Ausdruck mangelnder sexueller Bildung. "Über die weibliche Lust wird nicht viel vermittelt", kritisiert sie. Während in der Pornographie der weibliche Orgasmus meist laut und eindeutig dargestellt werde, wird der Höhepunkt von Frauen im realen Leben weitaus diverser erlebt. Dies führe wiederum nicht selten zu einer Verunsicherung beim Mann, der die Reaktion seiner Partnerin nicht zu deuten weiß – und sie damit unterschätzt.

Wie auch immer die Erfahrungen in dieser Hinsicht bei Paaren gelagert sind: Für Moyle ist ein offener Umgang mit dem Thema zentral. Hilfreich sei es, Gespräche über Sex nicht unmittelbar im intimen Setting, sprich vor oder nach dem Geschlechtsverkehr, sondern in einer neutralen Gesprächssituation zu führen. Ratsam sei auch, die Konversation positiv zu gestalten – anstatt mit harscher Negativkritik einzusteigen.