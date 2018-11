Petition will "Schamlippen" aus dem Duden streichen

"Er gibt eine falsche, eine verschämte, eine lustfeindliche Vorstellung von Körpern und Sexualität wieder", heißt es weiter in dem Petitionstext. Die Unterschriften wollen die beiden Frauen gesammelt an den Dudenverlag schicken, mit der Aufforderung, den Begriff " Schamlippen" zu streichen und durch " Vulvalippen" zu ersetzen.

Sprache schafft Wirklichkeit

Denn Sprache schaffe Wirklichkeit, so ihre Argumentation. "Wenn wir also die Scham loswerden wollen, müssen wir auch diese alten Begriffe loswerden." Windmüller und Sanyal sind überzeugt, dass wir in zehn Jahren einmal zurückschauen und denken werden: "Unglaublich, wir haben Anfang des dritten Jahrtausends noch Schamgenitalien gesagt?" Wenn es nach ihnen geht, sollen nicht nur die Schamlippen durch ein neues Wort ersetzt werden. Für "Schamhaare" schlagen sie in Zukunft die Bezeichnung "Charmehaare" vor.

Die Petition hat mittlerweile über 30.000 Unterschriften (Stand 6. November 11:15 Uhr). Neben der Unterschriftenaktion haben Windmüller und Sanyal auch eine Social-Media-Kampagne gestartet. In dieser rufen sie die Unterstützerinnen und Unterstützer der Petition dazu auf, ein Bild von sich mit dem Vulvalippen-Zeichen (Mittel- und Zeigefinger formen ein V zum Victory-Zeichen; der zur Seite gespreizte Daumen steht für ein L wie Lippe) unter dem Hashtag #vulvalippen zu posten.