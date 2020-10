Mythos oder Fakt: Gleichen sich Paare im Laufe der Zeit optisch an?

Es ist ein Phänomen, das man bei Paaren immer wieder zu beobachten meint: Je länger sie zusammen sind, desto ähnlicher sehen sie sich. Auch in der Literatur finden sich entsprechende Beschreibungen. Eine der bekanntesten stammt aus dem Jahr 1987.

Damals befanden Forscher der University of Michigan, dass die optische Ähnlichkeit bei Eheleuten augenscheinlich zunimmt. Und: Je ähnlicher sich die Partner sehen, desto glücklicher sind sie miteinander. Das Team um den mittlerweile verstorbenen US-Psychologen Robert Zajonc analysierte Fotos von zwölf Paaren – und zwar jene vom Tag ihrer Hochzeit mit Abbildungen, die sie 25 Jahre später zeigten.

Seither hielt man es in der Fachwelt quasi für bewiesen, dass sich die Gesichter von Menschen, die lange am selben Ort und in derselben Umgebung leben, sich ähnlich ernähren und den übereinstimmenden Alltagsbeschäftigungen nachgehen, schrittweise angleichen.

Mythos oder Fakt?

Wissenschafter der Stanford University haben die Forschungen nun ins moderne Zeitalter geholt. Pin Pin Tea-makorn – die Ingenieurin untersucht sozialpsychologische Phänomene mithilfe mathematischer Modelle – und der Psychologe Michał Kosiński analysierten in Summe 517 Paare: Wieder griff man auf Hochzeitsbilder und Aufnahmen zurück, die im Schnitt 49 Jahre später entstanden waren.