Paare: Wiedervereint durch die Krise?

Für Mike war es eine Erleichterung – als seine Beziehung ein beinahe prototypisches Ende fand: Fehler auf beiden Seiten, Streit, schließlich der Entschluss, lieber getrennte Wege zu gehen. Nach dem Aus zwischen ihm und seiner Freundin folgten neun Monate Funkstille. Dann kam Corona – „und ich habe sie nach wenigen Tagen kontaktiert“, erinnert sich der 25-Jährige im Gespräch mit dem Independent.

Dass Paare nach einer Trennung neuerlich Kontakt zueinander suchen, gar einen zweiten Anlauf in Erwägung ziehen, ist nicht ungewöhnlich. In Zeiten der Pandemie dürfte sich die Tendenz verstärkt haben, wie eine neue Studie aus England nahelegt: Die Dating-Website eHarmony befragte 2.000 Singles, jeder Fünfte gab an, sich während des Corona-Lockdowns bereits mit einer ehemaligen Flamme in Verbindung gesetzt zu haben oder entsprechende Pläne zu schmieden. Bei den Beweggründen liefern sich der Corona-bedingte Mangel an neuen Datingoptionen (27 %), Einsamkeit (26 %) und Langeweile (24 %) ein Kopf-an-Kopf-Rennen.