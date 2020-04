Darf ich in Corona-Zeiten per Telefon Schluss machen?

Die Effekte, die die Coronakrise auf unser aller Liebesleben hat, könnten nicht unterschiedlicher sein. Während sich die einen die vermehrte Zeit zu Hause mit dem Ausprobieren von Sex-Toys und Rollenspielen vertreiben, ist bei den anderen nun im wahrsten Sinne des Wortes der Ofen aus.

Fernbeziehungen und so manche Affären, die vor sechs Wochen abrupt in die Zwangspause gingen, bringen viele jetzt ins Grübeln. Hat das alles eine Zukunft? Will ich mit dieser Person nach der Selbstisolation überhaupt dort weitermachen, wo wir vor der Coronakrise aufgehört haben?