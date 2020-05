Corona-Auszeit: Affäre, was nun?

Geliebte sein – jetzt? Ziemlich anstrengend. Zwei Bekannte sind gerade in der blöden Lage – die eine hat seit Monaten „was mit dem Chef“, wozu ich nur sage: Sorry, das Klischee lebt – aktuell leider im Homeoffice. Die andere wartet seit fünf (!) Jahren darauf, dass der Typ, dem sie eine Terrassenwohnung im Grünen zu verdanken hat, endlich tut, was er alle vier Wochen als Durchhalteparole gegen ihre Gefühlsausbrüche verkündet: sich von seiner Frau trennen. Unlängst rief sie mich an und heulte ins Telefon: „Wir haben uns zuletzt so oft gesehen, manchmal hat er bei mir sogar übernachtet. Und jetzt? Nix, außer der irren Vorstellung, wie er sich’s daheim mit dem Weibi gemütlich macht.“ Dazwischen ruft er an und sagt so Sätze wie „Wenn du mich wirklich liebst, lässt du mich in dieser schwierigen Zeit einfach in Ruhe!“. Ah ja, genau ...