Wie lange das ideale Vorspiel dauert

Vorspiel als Leistungsschau

Wie gut also, dass es nun diese Vorspielstudie des Kondomherstellers „Trojan Condoms“ und dem „Sex Information and Education Council of Canada“ gibt. Die haben sich das Sexualleben von 1.500 Menschen zwischen 18 und 24 Jahren (Oh, was für eine repräsentative Altersgruppe!) „angesehen“ – und zogen daraus ihre Schlüsse. Etwa die ideale Länge des erotischen Amuse-Gueule betreffend: Sechs Minuten lang dauert angeblich das ideale Vorspiel. Wie man auf diese Wunderformel kommt? Nun, jene Studienteilnehmer, die sich für das Vorspiel mindestens sechs Minuten Zeit ließen, beschrieben ihren Sex als „sehr befriedigend“. Was, bei näherer Betrachtung, stimmen könnte, weil sechs Minuten nicht zu lange, aber auch nicht zu kurz sind. Das bitte aus Sicht der Frau. Mir fällt dazu der Satz einer Bekannten ein, den ich mir für immer merken werde: „Und irgendwann bin ich dann eingeschlafen.“ Demnach verlor sich eine Kurzzeit-Affäre so lange herumfummelnd in ihrem Schritt, bis sie irgendwann sanft entschlummerte. Ja, es soll tatsächlich vorkommen, dass das Vorspiel bei manchen Männern zur Leistungsschau gerät, in deren Rahmen sie zeigen wollen, wie viel Erotik-PS sie draufhaben – so als würden sie gerne Mitarbeiter des Jahres werden. Das kann nach hinten losgehen. Die Bekannte sagte außerdem: „Mir wäre es wirklich lieber gewesen, er hätte mich zügig an den Vorzimmerkasten gelehnt und so lange gebumst, bis ich umgefallen wäre.“

Ich glaube aber, das Interessanteste, das ich je zu diesem sehr wichtigen Thema gelesen habe, kommt von der legendären US-Sex-Therapeutin Dr. Ruth Westheimer. Sie schrieb im Kapitel „Magie der Stimmung“ ihres Buchs „Sex für Dummies“ vor bald 20 Jahren: „Haben Sie als Mann jemals daran gedacht, als Akt des Vorspiels Blumen anzubieten? Wenn eine Frau von ihrem Geliebten ein Blumenbouquet erhält, besteht sehr wohl die Möglichkeit, dass sie das sexuell erregt. Vielleicht wird sie sogar ein wenig feucht.“

Na dann, meine Herren: Sagt es doch durch die Blume – und ihr erspart euch das ganze, oft einmal komplizierte, Sechs-Minuten-Tamtam.