Gekommen, um zu bleiben: Pimp my Penis

Und dennoch greifen auch Männer, deren Penis voll funktionsfähig ist, zum Extra-Kick – im Glauben, Lust noch intensiver erleben zu können. Das birgt Risiken, wie erwähnter Dauerständer – auch „Priapismus“. So heißt das, wenn die Erektion kommt – und nicht mehr geht. Erst im Sommer vergangenen Jahres wurde von einem Briten namens Danny berichtet, der sich das Potenzmittel Alprostadil gespritzt hatte und dessen Erektion auch am Tag „danach“ nicht mehr nachließ. Autsch – also wurde er in ein Berliner Krankenhaus eingeliefert. Erst hieß es, dass „sein Penis möglicherweise amputiert werden müsse“, weil alle Therapieversuche erfolglos waren, dann half eine OP. Der beste Freund – gerettet.

Der Begriff „Priapismus“ leitet sich übrigens von „Priapos“, dem Gott der Fruchtbarkeit ab – dem Phänomen werden in urologischen Fachbüchern ganze Kapitel gewidmet. Um zu verstehen, wie es zu einer Dauererektion kommt, muss man zunächst einmal wissen, was prinzipiell passiert, wenn „er“ steht: Indem die Blutzufuhr in den Arterien steigt, kommt es zu einem Anschwellen der Penis-Schwellkörper, was den Abfluss des Blutes über die Venen verhindert. Erst nach der Ejakulation verengen sich die Arterien wieder, der Druck lässt nach: Er wird wieder klein und schlaff. Fachleute unterscheiden zwischen „Low-Flow“- und „High-Flow“-Priapismus. Der viel häufigere „Low-Flow“ (90 Prozent der Fälle) wird durch verminderten Blutabstrom aus den Schwellkörpern verursacht – die Erektion geht auch nach dem Abklingen der Erregung nicht mehr weg, weil das Blut nicht abfließen kann. Das tut verdammt weh, nach Stunden färbt sich das gute Stück zunehmend blau. Die möglichen Folgen, je nach Dauer: Das Gewebe des Schwellkörpers wird so sehr geschädigt, dass es zu dauerhaften Erektionsstörungen kommen kann. Nicht immer ist Potenzmittel-Missbrauch dafür die Ursache, es können auch diverse Krankheiten dazu führen oder aber Drogenmissbrauch. Immer gut zu wissen: Sollten Sie es jemals mit einem Dauerständer zu tun haben, rufen Sie einen Arzt oder fahren Sie ins nächste Spital. Es handelt sich um einen akuten Notfall.