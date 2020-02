Was passiert, wenn man eine Zeit lang auf Sex verzichtet?

Also gut, dann ist nun „Dopamin-Fasten“ angesagt, im Silicon Valley. Dabei geht es darum, allen Reizen zu entsagen, damit sich das Gehirn erholen kann. Sendepause. Dazu sollte man das Dopamin-Prinzip verstehen: Das ist ein Botenstoff im Gehirn, der das Belohnungssystem beeinflusst und aktiviert. Ohne ihn wären wir schlaff, inaktiv, könnten uns zu nichts aufraffen. Er spielt immer dann eine Rolle, wenn wir Neues erleben oder aber in freudiger Erwartung sind. Wir checken morgens Tinder, Snap Chat oder Facebook, weil wir hoffen, etwas Spannendes zu entdecken – yeah, da ist sie schon, die Hirndroge. Mehr davon. Weil die Ausschüttung von Dopamin dazu führt, dass wir etwas wiederholen wollen, das schon einmal zu Belohnung geführt hat. Wo Dopamin, da die Tendenz zur Sucht, zum Nonstop-Haben-Wollen. Das gilt auch für Sex, deshalb wird „Hypeamin D“ oft in einem Atemzug mit Sexsucht genannt. Dopamin-Fasten bedeutet Verzicht – aufs Smartphone, auf Computer, auf Zuckerkicks – auf sexuelle Reize sowie den sexuellen Akt selbst.