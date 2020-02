Reizentzug fürs Glücksgefühl: Was Dopaminfasten wirklich nützt

Im Silicon Valley, wo junge Tech-Nerds nonstop an digitalen Innovationen feilen und geschäftige Start-up-Gründer nur so vor genialen Ideen sprühen, macht ein neuer Wellnesstrend die Runde. Beim " Dopaminfasten" übt man sich neuerdings in radikalem Reizverzicht. Von Smartphones beschallt, Suchtmitteln aller Art verführt und der komplexen Umwelt gereizt: Verfechter der Fastenmethode gehen davon aus, dass der moderne Mensch chronisch überstimuliert ist.

Reset-Knopf

Gegen diese Reizüberflutung wird beim Dopaminfasten auf alle externen Stimuli verzichtet, die das Gehirn mit Belohnung verbindet: Körperkontakt, Sex, Musik, Fernsehen, Sport, künstliches Licht und natürlich das Smartphone. Für Hardcore-Vertreter sind Essen, Gespräche und Augenkontakt tabu – für mehrere Stunden oder sogar Tage. So soll das Gehirn entrümpelt und der Verstand entlastet werden.

Im Fokus steht dabei – wie der Namen schon sagt – der Botenstoff Dopamin.