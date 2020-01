Climate Anxiety: Wenn die Klimaangst krank macht

Aktiv werden

Der Ausweg aus der Klimaängstlichkeit ergibt sich aus ihren Wurzeln: "Angst ist ein Hinweis darauf, dass das Bedürfnis nach Kontrolle und Orientierung verletzt ist. Angst gibt dem Menschen die Handlungsenergie, dieses Bedürfnis zu stillen. Hält die Angst an, weil keine Kontrolle erlangt werden kann, führt sie zum Gegenteil – man resigniert", sagt van Bronswijk. Stichwort Handeln: Indem man zum Beispiel öfter auf Fleisch verzichte, öfter mit dem Zug fahre oder andere umweltschädliche Verhaltensweisen einschränke, könne man die Angst eindämmen. "Aus der Forschung zur Klimaangst wissen wir aber, dass individuelle Handlungen nicht ausreichen."

Es sei daher sinnvoll, sich soziale Unterstützung zu suchen – sich in einer Initiative zu engagieren und auszutauschen. "Hier ist wichtig, sich auch Auszeiten zu gönnen, sich zwischendurch vor Augen zu führen, was es an kleinen positiven Veränderungen gibt." Wer die Angst im Alltag als massiv einschränkend erlebt, sollte sich Hilfe suchen.

Sich ihren Ängsten zu stellen, hat auch Theresa Ungerböck geholfen mit ihnen umzugehen. "Ich lebe jetzt vegan. Und ich weiß, dass das nicht für jeden in Frage kommt. Aber für mich ist es eine Form des Verzichts, der leichtfällt. Ich versuche zu verändern, was in meiner Macht steht. Meine Angstgedanken habe ich dadurch besser im Griff."