Greta Thunberg will "Fridays for Future" als Marke schützen

Die bisher unbekannte Stiftung "Stiftelsen The Greta Thunberg and Beata Ernman Foundation" stellt am 23. Dezember beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum den Antrag "Fridays for Future" als Marke schützen zu lassen. Das Amt im spanischen Alicante veröffentlichte den Antrag, berichtete die Zeit. In dem Genehmigungsverfahren kann die Öffentlichkeit noch bis zum 24. April Widerspruch gegen die Anmeldung einlegen.

Beate ist die jüngere Schwester von Greta, Ernman der Mädchenname der Mutter der beiden.

Offenbar gibt es hinter den Kulissen einen Wettlauf um Markenrechte. Denn auch Janine O'Keeff, eine Unterstützerin der schwedischen Klimaaktivistin soll versuchen, sich das Markenrecht für bestimmte Produkte unter dem Namen "Firdays for Future" zu sichern. Dazu sollen Rucksäcke und Mützen zählen.

Vor Missbrauch schützen

Ein Sprecher der Thunbergs sagte zur „Zeit“, die Stiftung sei von Greta Thunberg und ihrer Familie gegründet worden. „Das Ziel der Stiftung ist die Förderung ökologischer, klimatischer und sozialer Nachhaltigkeit, sowie psychischer Gesundheit.“ Die Stiftung sei ein wichtiges Mittel, um transparent Geld zu spenden.

Und auch Janine O'Keeff behauptet, dass es nicht darum gehe, "daraus Geld zu machen". Der Name "Fridays for Future" solle, im Gegenteil, vor Missbrauch geschützt werden.