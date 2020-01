Der grün-gekaperte Gipfel: Alle Augen auf Greta Thunberg

An gekrönten und ungekrönten Häuptern, Staats- und Regierungschefs, Weltbank- und anderen Präsidenten, Ministern und CEOs der namhaftesten Unternehmen hat es dem World Economic Forum noch nie gemangelt.

Aber noch selten waren die Augen der europäischen Medien plus Social Media so gespannt auf Davos gerichtet, wie sie es am Dienstag sein werden: Wie wird Greta Thunberg ihren Auftritt vom vergangenen Jahr toppen? Jene Rede, in der sie das Bild von der Erde in Flammen malte und rief: "Alle sollen die Angst spüren, die ich jeden Tag spüre. Ich will, dass ihr in Panik geratet."

Das war mit der Auftakt dafür, dass Umwelt und der galoppierende Klimawandel in den vergangenen 12 Monaten zum Thema Nummer 1 in Medien, Schulen, Wirtschaft und Politik wurden.