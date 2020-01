Schwarze Aktivistin aus Foto geschnitten: "Habe mich wertlos gefühlt"

Die ugandische Klimaaktivistin Vanessa Nakate beklagt wegen der Bearbeitung eines Fotos, das sie zusammen mit Mitstreiterinnen wie Greta Thunberg beim Weltwirtschaftsforum im Schweizer Davos zeigt, Rassismus. Aus einem Bild der US-Nachrichtenagentur AP ist sie herausgeschnitten worden: Zu sehen sind auf dem Foto danach nur die Aktivistinnen Luisa Neubauer aus Deutschland, Greta Thunberg und Isabelle Axelsson aus Schweden sowie Loukina Tille aus der Schweiz. Darüber hat zuerst die britische Zeitung Guardian berichtet.

Nakate berichtete in einem Video, das sie auf Twitter postete, von ihrer Enttäuschung: "Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich die Definition des Wortes Rassismus verstanden habe." Der Tweet wurde am Sonntag und Montag tausendfach geteilt.

AP-Chefredakteurin Sally Buzbee entschuldigte sich und erklärte, die Nachrichtenagentur werde daraus lernen. Die Agentur hatte später ein Bild mit allen fünf Aktivistinnen gesendet.

Zunächst hatte der AP-Fotograf, der das Bild gemacht hatte, erklärt, er habe das Foto nur aus kompositorischen Gründen abgeschnitten. Dazu sagte Nakate im deutschen SPIEGEL: "Wenn eines der anderen weißen Mädchen dort gestanden hätte, wo ich stand, dann hätte man sie nicht entfernt. Es gab außerdem viele Fotos, auf denen ich in der Mitte war. Die wurden aber erst nach dem Vorfall herausgegeben. Einige haben mir geraten, in Zukunft immer in der Mitte zu stehen. Das finde ich absurd. Muss ich als schwarze Frau wirklich darauf achten, damit man mich nicht einfach so loswerden kann?"