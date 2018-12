Klimakrise: Sind wir noch zu retten?

Warum beschäftigt uns dann beim Klimawandel vor allem das Kohlendioxid? Weil es eine spezielle Eigenschaft besitzt – es kann die Wärmeabstrahlung der Erde beeinflussen. In vorindustrieller Zeit, also vor den 1870er-Jahren, lag die Konzentration des Kohlendioxids in der Erdatmosphäre bei rund 0,027 Prozent. Dieser Wert war über Tausende Jahre nahezu konstant und hielt die Temperatur der Erde stabil (bei etwa +15°C). Heute ist der Anstieg des Kohlendioxid-Anteils in der Erdatmosphäre das größte Problem.

Der Anstieg der -Konzentration von weniger als 0,03 Prozent auf über 0,04 Prozent hat zu einer kräftigen Verstärkung des natürlichen Treibhauseffekts geführt. Das zusätzliche behindert die Erde beim Abstrahlen der Sonnenwärme ins kalte All. Folge ist eine globale Temperaturerhöhung von bisher etwa 1,1° Celsius. Was unerheblich klingt, bedeutet nachweislich eine mittlere Katastrophe, die sich zu einer gewaltigen Katastrophe auswachsen kann.

Deshalb findet ab Montag zwei Wochen lang im polnischen Kattowitz (polnisch: Katowice) die 24. Weltklimakonferenz statt. Ziel ist es, den -Ausstoß in allen 193 Staaten der Erde bis spätestens Mitte dieses Jahrhunderts so weit zu reduzieren, dass die vor drei Jahren vereinbarten Klimaziele von Paris eingehalten werden können.

2017 entwichen laut neuesten Berichten der UNO aus Fabrikschloten, Rauchfängen, Auspuffen und Turbinen 53,500,000,000 Tonnen (53,5 Gigatonnen) -„Äquivalent“. Damit sind neben auch andere Gase erfasst, die den Klimawandel mitverursachen, wie etwa Methan oder Lachgas, das bei der Viehhaltung, beim Düngen oder bei Gärprozessen entsteht. Diese anderen Treibhausgase tragen gemeinsam weniger zur menschengemachten Erwärmung bei als Kohlendioxid.