Utopie statt Dystopie: Unser Leben 2050

Auf dem Weg nach Hause holt er im Reparatur-Kaffee ums Eck sein altes Pedelec ab und besorgt sich im großen Leihladen Bohrmaschine und einen Teppichnasssauger. Die Kreislaufwirtschaft hat die Müllplätze überflüssig gemacht, sie wurden in Fitness-Parks verwandelt.

Wieder daheim dudelt im Radio ein Oldie: Man in the Mirror. „If you want to make the world a better place, take a look at yourself and then make the change.“

Dieser Text basiert auf Interviews mit Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb (Buch: „Zwei Grad Plus “), dem Ökonomen Karl Steininger, der Wirtschaftsforscherin Angela Köppl und Autor Christof Drexel („Zwei Grad. Eine Tonne.“)