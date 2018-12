Die Welt hat Fieber. Wo bleibt der Arzt?

Statt aber auf Ärzte, in diesem Fall naturwissenschaftliche Experten, zu hören, verlieren wir uns in politischen Streitigkeiten, kaufen uns eine Klimaanlage und schieben unser größtes existenzielles Problem der nächsten Generation zu. Wie eine Erbkrankheit. Dabei müssten wir die Ursachen behandeln. Wäre gar nicht so schwierig. Und kann uns trotzdem ein wunderbares Leben in unserer Region mit einem globalen Anspruch ermöglichen. Heute ist dafür schon gestern. Und morgen zu spät.

Eines der größten Missverständnisse bei Themen wie Umweltschutz oder Klimawandel: Dass das nach wie vor grüne Themen oder primär Themen der Grünen seien. Wenn wir darauf warten, dass die Grünen für uns schnell mal die Welt retten, na dann gute Nacht! Klimawandel MUSS ein zentrales Thema für alle Parteien sein. Leider kann man halt nicht so ohne Weiteres Klimarouten schließen, Klimazäune bauen, Klima-Mindestsicherungen kürzen, Klimazüge bestreiken – und auch in den Pensionstopf zahlt das Klima wenig ein. Das Klima ist ein Migrant, der sich nicht an Grenzen hält. Und es pfeift auf Strafzölle. Soll heißen: Mit dem Klima ist zwar eine Welt, aber kein Staat zu machen.

Im Parteiprogramm jener, die für das Blaue (vom Himmel?) stehen, ist Umwelt in einem Punkt mit Heimat und Identität zusammengefasst. Wäre nicht so falsch, würde es nicht sofort um Schutz der nationalen Eigenständigkeit gehen. Klima ist keine autochthone Volksgruppe. Geben wir ihm trotzdem Daueraufenthalt.gert.korentschnig