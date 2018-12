6 Tipps für ein nachhaltiges Weihnachten

Nein, wir wollen Ihnen das Weihnachtsfest nicht vermiesen. Gerade an Festtagen darf man schmausen und es sich gut gehen lassen – doch wer auf ein paar Dinge achtet, kann auch beim Feiern die Umwelt schonen.

Essen und Trinken

Die Weihnachtsgans oder der Karpfen darf am Festtag auf den Tisch – am nachhaltigsten ist es, wenn Fisch und Fleisch vom Bauern in der Nähe stammen. Ein Waldviertler Karpfen schmeckt wohl auch besser als ein tiefgefrorener Thunfisch. Hummer und andere Meeresfrüchte sind leider wahre Klimasünder: Ein Kilo Shrimps hat eine -Bilanz von 15 kg. Als Beilage zum Festtagsbraten munden ein heimischer Vogerlsalat oder ein feines Rotkraut mindestens genauso gut wie frische Fisolen, die jetzt häufig aus Afrika geliefert werden. Auch das Glas Wein darf man sich getrost schmecken lassen – die Flasche muss ja nicht aus Chile oder Südafrika stammen.

Geschenke

Jeder Österreicher besitzt im Schnitt 10.000 Dinge – angefangen von Kleidung über Bücher, Unterhaltungselektronik bis hin zu Kochgeschirr und Werkzeug. Da verliert man schnell den Überblick, was man hat und freut sich gar nicht so sehr über ein weiteres Teil, das dann in der Wohnung herumsteht. Und auch die Kinderzimmer quellen heutzutage oft vor lauter Spielzeug über. Statt Dinge zu verschenken, die nur kurzfristig Freude bereiten, schenken Sie Zeit oder Dinge wie Lebensmittel, die man verbraucht.