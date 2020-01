CO2-Kompensationen: Nutzen sie dem Klima wirklich?

Was bedeutet CO 2 -Kompensation?

Die durch das Fliegen verursachten CO 2 -Emissionen werden an anderer Stelle kompensiert, meist durch Klimaschutzprojekte.

Wie funktioniert das?

Ein CO 2 -Rechner ermittelt, wie viele Tonnen durch die jeweilige Flugstrecke ausgestoßen wird, und legt einen Geldbetrag als Ausgleichszahlung für Klimaschutzprojekte fest. Viele Airlines bieten die Kompensation direkt bei der Buchung an. Reisende können bei diversen Anbietern auch selbst per Mausklick ihren persönlichen CO 2 -Ausstoß berechnen.

Wie viele Kompensationsanbieter gibt es und wer steht dahinter?

Weltweit sind es inzwischen mehrere Hundert. Große Anbieter in Europa sind myclimate, eine gemeinnützige Stiftung in der Schweiz, oder die Stiftung Atmosfair aus Berlin. Allein Atmosfair förderte im Vorjahr Klimaprojekte mit 15 Mio. Euro. Die Einnahmen haben sich gegenüber 2018 verdoppelt. Die deutsche Stiftung Warentest nahm mehr als 20 Anbieter unter die Lupe, wobei Atmosfair, Primaklima und Klima-Kollekte am besten abschnitten. Hinter Klima-Kollekte steht die evangelische Kirche, in Österreich die Diakonie. Größter Anbieter in Österreich ist Climate Austria von der Kommunalkredit Public Consulting. Immer mehr Fluglinie, etwa Ryanair oder Easyjet, unterstützen eigene Klimaprojekte.

Die CO 2 -Rechner spucken unterschiedliche Ergebnisse aus. Wie zuverlässig sind die Angaben?