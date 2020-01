Es ist zu warm: Negativrekord in den Bergen

Die „stürmische Lolita“, ein Sturmtief, das vom Westen über das Land hinwegfegte, hinterließ nicht die befürchtete Spur der Verwüstung. Am Donnerstag zogen die Böen mit Spitzen von bis zu 100 km/h endgültig ab und damit fürs Erste auch die winterlichen Bedingungen. Mit Beginn der Semesterferien klettern die Temperaturen fast überall in den zweistelligen Bereich. Eigentlich viel zu warm für die Jahreszeit.

Damit setzt sich ein Trend fort, der – abgesehen von der kurzen Kaltfront in den vergangenen Tagen – schon seit Jahreswechsel anhält. Der Wetterdienst ZAMG berichtet sogar von einem der drei wärmsten Jännermonaten der Messgeschichte. Um 3,6 Grad lagen die vergangenen vier Wochen über dem langjährigen Mittel (siehe Grafik). In den Niederungen war es ebenfalls zu warm – wenn auch mit knapp zwei Grad zu viel nicht so eindeutig. Das reicht aber immer noch, damit der Jänner 2020 als einer der 30 wärmsten in die Messgeschichte eingeht.