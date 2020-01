Wetter: Nach dem Sturm "Lolita" wird es "heiß"

Mit den kommenden Tagen zieht sehr abwechslungsreiches Wetter ins Land - zunächst wird es stürmisch und es schneit. Dann wird es aber warm.Aber von vorn. Zuerst gibt es ein Warnung vor Sturmböen: Von Westen her trifft am Dienstag die Kaltfront "Lolita" auf Österreich und bringt gehörig Neuschnee an die Alpennordseite bis ins Mariazellerland. Zunächst ist vor allem in Vorarlberg und Tirol mit Sturmböen mit Windspitzen von bis zu 100 km/h zu rechnen.

Schneefall auch im Wienerwald

Am Mittwoch ist es im ganzen Land windig. Auch in Wien sind Böen mit 60 bis 80 km/h möglich. Am Vormittag kann es von Westösterreich bis nach Linz und im Wienerwald schneien. Nur an der Alpensüdseite sind ein paar Sonnenstunden drinnen, sagt Meteorologe Steffen Dietz vom Wetterdienst Ubimet.