Der Kunstschnee der Zukunft: Tiroler planen Schnee-Revolution

In den Dolomiten gibt es bereits mehr als 150 Speicherseen und unterirdische Becken. Experten schätzen, dass dort mindestens 5000 Schneekanonen und -lanzen im Einsatz sind. In ganz Österreich spricht man von 20.000. Gutachten aus der Schweiz legen nahe, dass dies über kurz oder lang negative Folgen für den Wasserhaushalt hat. Die österreichische Klimaforscherin Dr. Andrea Fischer kommt in einem Gutachten, das sie im Auftrag von Seilbahnverbänden erstellt hat, zu dem Fazit: Bis 2050 würden sich die Bedingungen für die Kunstschnee-Produktion nicht wesentlich verändern.

Die Alpenvereine halten mit Ergebnissen eigener Studien dagegen. Beispiel Bayern: Selbst bei massivem Ausbau der Beschneiungsanlagen wären in 15 bis 20 Jahren nur 50 bis 70 Prozent der Skipisten schneesicher. Michael Rothleitner lässt sich von der Diskussion nicht beirren. Wer könne schon verlässlich sagen, was die Zukunft bringt. Sicher ist er aber in einem Punkt: „ Kunstschnee wird besser, günstiger und umweltschonender.“