Zählung: Die Vogelschau der anderen Art

Kalt erwischt

An sich häufige Arten wie Buchfink und Stieglitz ließen sich diesmal seltener blicken, Invasionsvögel wie der Erlenzeisig waren kaum zu sehen. Die Saatkrähe (Platz 17) ist nicht mehr so verbreitet wie einst, die Erwärmung in Europa hat sie flugfaul gemacht. Warum weniger Aaskrähen zwischen Boden- und Neusiedler See unterwegs sind, ist bisher ungeklärt. Wieso der Grünfink rar wird, hat dagegen einen bekannten Grund: Der Standvogel – er liegt aktuell auf Platz 8 – leidet stärker unter der verbreiteten Trichomonaden-Infektion als anderes Federvieh. Die Parasiten, die sich in Rachen und Kropf ansiedeln, haben den Bestand der sensiblen Art in den vergangenen sieben Jahren um mehr als 50 Prozent dezimiert.