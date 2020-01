Stunde der Wintervögel: Was fliegt im Garten?

Bei BirdLifes „Stunde der Wintervögel“ im Jahr 2018 meldeten 12.783 Teilnehmer insgesamt 322.391 Vögel. Der am häufigsten angetroffene Vogel in Österreichs Gärten war erstmals der Haussperling (Spatz), Platz 2 ging an die Kohlmeise, Platz 3 an den Feldsperling. Jetzt sind die Experten gespannt, wie viele der Eichelhäher mit seinem prächtig gefärbtem Gefieder und seinem durchdringenden Ruf „Rätsch Rätsch“ in Österreich überwintern.