Artenvielfalt: Agrarindustrie nicht mehr größte Bedrohung

In Zukunft wird laut Forschern nicht mehr die intensive Landwirtschaft die Lebensräume der hiesigen Flora dezimieren, denn die Artenvielfalt, auch Biodiversität genannt, hat nun einen neuen Feind: den Klimawandel.

Er sorgt bei fast zwei Drittel der Arten für Lebensraumverluste. Das berechneten Wiener Wissenschafter der Universität Wien und der Universität für Bodenkultur.

Modell "Eisenwurzen"

Getestet wurden die Auswirkungen an einem Modellgebiet. Dafür wählten die Forscher die „Eisenwurzen“-Region in Oberösterreich und der Steiermark. 834 Pflanzenarten dienten als Modellorganismen. Auch 1.300 land- und forstwirtschaftliche Modellbetriebe wurden in die Simulation inkludiert.