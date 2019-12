Ein paar Wahrheiten über den Klimawandel

Wahrheit Nummer 3: Egal ob Ökos oder Tiroler Winter-Touristiker – sie alle pflegen das Floriani-Prinzip. Umweltschutz ist ein Muss – aber bitte bei den anderen. So wird die Menschheit natürlich untergehen. Die Rettung der Welt ist machbar. Aber die Maßnahmen dafür werden alle treffen. Und es trifft – eine Wahrheit, um die alle gerne herumreden – die sozial Schwächeren weit stärker als die Wohlhabenden. In Singapur kann ein Auto erst erwerben, wer eine Lizenz um mindestens 40.000 Euro bezahlt. Bei rund 2.500 Euro Durchschnittseinkommen ist wohl klar, wer hier mit dem (gut ausgestatteten) Öffi-Netz fahren muss. Dafür ist die 5,7-Millionen-Metropole nahezu autofrei, und die Luft ist zum Atmen.

Das führt zur letzten Wahrheit: Die Politik in den westlichen Demokratien unterliegt dem Wählerwillen. Wer die Welt retten will, muss also die Wähler überzeugen. Dazu braucht es visionäre Ausnahmepolitiker, die die Menschen ins Boot holen. „Frage nicht, was dein Land für dich tun kann – frage, was du für dein Land tun kannst“, sagte einst US-Präsident John F. Kennedy (1917–1963). Knapp 60 Jahre später kann dieser Satz nur so lauten: „Fragt nicht, was euer Land für den Umweltschutz tun kann – fragt euch, was ihr tun könnt.“