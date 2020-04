Do-it-yourself-Orgasmen: Ein Hoch auf die Selbstliebe

An dieser Stelle fällt mir sofort Betty Dodson ein, die Hohepriesterin der Selbstbefriedigung und Befreierin weiblicher Lust. Seit den 1970er-Jahren predigt sie das Prinzip „Sex for One. Die Lust am eigenen Körper“ – auch im gleichnamigen Buch, das sich über eine Million Mal verkaufte (ich hab’s daheim, daher kann ich daraus zitieren). Das alles in einer Zeit, in der – trotz sexueller Revolution – das Masturbieren immer noch als schmutzig und unanständig galt. Nur die Pionierin Betty Dodson war schon damals überzeugt, dass „Masturbation die ursprünglichste Form sexueller Erfahrung“ ist – mehr noch: Wer weiß, wie er sich selbst zum Höhepunkt beamen kann, steht an einem zentralen Ausgangspunkt sexueller Erfahrung. Damit fängt vieles an. „Wenn ich mich selbst liebe, kann ich dich lieben, wenn du dich liebst“, lautete das Mantra der mittlerweile 90-Jährigen mit der kessen Kurzhaarfrisur.